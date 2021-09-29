Общество

В ОРЛО на три дня отключат свет и воду: кому нужно подготовится

Свет пропадет в период с первого по третье октября

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Ранее в «ЛНР» ходили слухи о массовом отключении от электричества и воды. Частично эта информация начинает подтверждаться.

Так в Стаханове, Ирмино и Алмазной, которые временно неподконтрольны Украине, отключение подтверждено администрацией. На официальном сайте так называемой «администрации» Стаханова появилось соответствующее сообщение. Жителей призывают сделать запасы воды и предупреждают, что после отключения еще несколько дней будут пербои с водоснабжением, пока не удастся наладить штатную работу сети водоснабжения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Что касается Алчевска, то здесь также ходят слухи о том, что отключения будут. Но пока речь идет лишь о сокращении подачи воды. На сайте «администрации» Алчевска говорится о частичном отключении водоснабжения 30 сентября.  Ситуация с водой вполне может иметь отношение к работам с электроэнергией.

Что касается отключений в Луганске, то источники в «Минтопэнерго» отрицают частичный «блэкаут» в «ЛНР» с 1 по 3 октября. Но не отрицают того, что отключение на длительный период таки будет, просто дата еще не определена.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО самый распространенный продукт становится недоступным.

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