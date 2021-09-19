Происшествия

В Киевской области после прививки от коронавируса умер 19-летний студент

Данное сообщение обнародовали на странице Украинского гуманитарного института.

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Об этой информации сообщил Unn.com.UA , передает Ura-inform.

Студент третьего курса Украинского гуманитарного института Владимир Сало в понедельник тринадцатого сентября около 14:00 сделал прививку от ковида. Как сообщается, в первые несколько часов после вакцинации парень себя отлично чувствовал.

Но уже к вечеру около 20:00 ему резко стало плохо, повысилась температура и начались судороги. А уже около половины девятого вечера у него уже не было пульса.

На место происшествия прибыла скорая неотложная помощь, медики делали всё возможное для реанимации парня в продолжении часа. Но, к сожалению, спасти Владимира медикам не удалось.

В справке указывается причина летального исхода: «Сердечно-лёгочная недостаточность. Оттёк лёгких. И острая коронарная недостаточность». Уже окончательную причину установят спустя месяц, после окончания всех проведённых медицинских экспертиз.


Напомним, ранее сообщалось, В Кривом Роге произошла трагедия на предприятии, погибли люди.

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