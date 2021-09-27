Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано снижение новых заражений

С начали пандемии заболели — 2 395 404 лица

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По состоянию на 27 сентября в Украине было зафиксировано еще 3007 новых случаев пневмонии нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

За прошедшие сутки госпитализировали 1478 граждан, скончалось 94 человека, а выздоровели — 952 жителя страны.

Стоит отметить, что с начали пандемии пневмонии нового поколения заболели — 2 395 404 человек, выздоровели — 2 245 144 лица, а скончались 55 720 жителей Украины.

Известно, что наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии было зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Ранее сообщалось, что в ОРДО все больше местных жителей жалуется на то, что на приезд скорой приходится ждать несколько часов. При этом если речь идет о пожилых людях, то ситуация только ухудшается.