Спорт

Шахтер – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч состоится 28 сентября в Киеве

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Уже завтра 28 сентября донецкий «Шахтер» сыграет свой второй поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником вице-чемпионов Украины будет чемпион Италии «Интер».

В первом туре группового этапа обе команды проиграли, «Шахтер» в гостях уступил молдавскому «Шерифу» со счетом 0:2, а миланский клуб признал силу «Реала» (0:1) на своей арене. Таким образом, в Киеве встретятся аутсайдеры группы D. Начало встречи в 19:45, пишет УРА-Информ.

В Украине игру можно будет увидеть на платформе МЕГОГО. Встречу будет показывать линейный канал Мегого Футбол 1.

В Германии встречу можно будет увидеть на платформе DAZN, как и в Австрии и Канаде. В Италии встречу покажут Sky Sport 252, NOW TV, Mediaset Infinity, Sky Sport Uno, SKY Go Italia.

В Чехии встречу можно будет увидеть на Nova Sport 3, в Греции игру покажет Cosmote Sport 2 HD, в Латвии игра будет доступна на Viaplay Latvia. В России матч покажут на Матч Футбол 2.

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