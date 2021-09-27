Общество

«Донбасс нужен России»: в ТКГ прокомментировали возможность включения ОРДЛО в состав РФ

России это невыгодно

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Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, так как тогда Москва лишится инструмента давления на украинское правительство. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире YouTube-канала Politeka Online, передает УРА-Информ.

«Никогда не включит. Однозначно. России это невыгодно, потому что тогда Россия теряет Донбасс как инструмент ослабления Украины. Донбасс нужен России ни как территория, ни как люди, хотя трудовые ресурсы оттуда активно выкачиваются, ей нужен сам конфликт, потому что он ослабляет Украину. Россия и дальше будет использовать Донбасс, насколько ей позволят Украина и международное сообщество», — отметил он.

Однако, Россия, как считает Гармаш, в отношении ОРДЛО может признать независимость «республик».

«Это, конечно, серьезно осложнит решение вопроса военным путем, если не будут работать дипломатические пути», — добавил он.

Ранее сообщалось, что представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что представители незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» отказали украинской стороне в выдаче останков погибшего украинского военного. Однако, украинская сторона пошла на такой шаг. 

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