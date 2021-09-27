Общество

В ОРДО к пожилым практически не едут скорые: и так не спасут

Ситуация продолжает ухудшаться

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В ОРДО все больше местных жителей жалуется на то, что на приезд скорой приходится ждать несколько часов. При этом если речь идет о пожилых людях, то ситуация только ухудшается.

Местные жители в социальных сетях пишут о том, что местная скорая помощь отказывается помогать тяжело больным дончанам, ссылаясь на их преклонный возраст. Местный житель рассказывает о том, что он вызвал скорую утром, однако врачи, якобы узнав сколько лет больному человеку, просто отказались ехать. Хотя его отцу было 64 года, врачи очень долго ехали на вызов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Папа на глазах просто умирал. После многократных звонков мы добились, чтобы они приехали, и приехали они только в 19:30. Приехали и говорят: шансы на то, что он выживет, очень малы. Прогнозы очень „утешительные“, „спасибо“, — пожаловался дончанин.

Он добавил, что привести отца в больницу также не было возможности, так как в больницах заставляют ждать скорую помощь.

Ранее стало известно какую сумму Россия выделит на содержание ОРДЛО.

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