Экономика

Жителей ОРДО «порадовали» новыми ценами на электричество

Тариф должен вырасти в феврале следующего года

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Уже через некоторое время жители ОРДО должны будут снова платить более высокие сумы за коммунальные услуги. Речь идет о ценах за электричество.

Так в феврале 2022 года, согласно предлагаемым «республиканской службой по тарифам расчетам», для населения электроэнергия станет на 4% дороже, чем сейчас. Для населения и приравненных к нему категорий потребителей тариф составит 1.40 рубля за один киловатт в час, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Источник отмечает, что в отличие от производства и поставок отопления электроэнергетическая отрасль «ДНР» является рентабельной. Однако, чтобы и дальше дела шли в этом направлении правильно нужно повышать тарифы для местного населения. Для этого потребуется поднять тариф в 2022 году на 30 процентов, но не факт, что на это пойдут местные «власти», так как могут быть даже митинги.

Поэтому пока прогнозируется небольшое увеличение тарифов.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» обновили перечень документов для прохождения КПВВ.

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