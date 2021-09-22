В «ДНР» обновили перечень документов для прохождения КПВВ: изменения коснулись только одной категории

«Депутат» «народного совета» «ДНР» Анастасия Селиванова опубликовала список документов, который теперь необходим для тех категорий, которые едут со стороны Российской Федерации.
«Депутат» «народного совета» «ДНР» Анастасия Селиванова опубликовала список документов, который теперь необходим для тех категорий, которые едут со стороны Российской Федерации.
Об этой информации сообщил Depo, передает Ura-inform.
А те, кто едет со стороны подконтрольной Украине территории необходимо предоставлять заявление в штаб.
В обнародованном списке отмечается что нужно собрать документы, которые подтверждают, что вы являетесь родственниками, если человек едет в «ДНР» к своим родным (бабушка/дедушка, внук/внучка, брат/сестра, супруг/супруга, отец/ мать и так далее).
Данный список возмутил жителей, так как теперь придётся возить с собой большое количество документов. Много критики высказывают люди в сторону «власти» якобы не в том направлении «работают. И не могут понять с какой целю вводятся эти новшества и считают, что на ровном месте делают резервацию, мешая людям жить.
Напомним, ранее сообщалось, Стало известно о штрафах за выезд из «республик» через РФ и как можно их избежать.