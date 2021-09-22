В «ДНР» обновили перечень документов для прохождения КПВВ: изменения коснулись только одной категории

«Депутат» «народного совета» «ДНР» Анастасия Селиванова опубликовала список документов, который теперь необходим для тех категорий, которые едут со стороны Российской Федерации.

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«Депутат» «народного совета» «ДНР» Анастасия Селиванова опубликовала список документов, который теперь необходим для тех категорий, которые едут со стороны Российской Федерации.

Об этой информации сообщил Depo, передает Ura-inform.

А те, кто едет со стороны подконтрольной Украине территории необходимо предоставлять заявление в штаб.

В обнародованном списке отмечается что нужно собрать документы, которые подтверждают, что вы являетесь родственниками, если человек едет в «ДНР» к своим родным (бабушка/дедушка, внук/внучка, брат/сестра, супруг/супруга, отец/ мать и так далее).

Данный список возмутил жителей, так как теперь придётся возить с собой большое количество документов. Много критики высказывают люди в сторону «власти» якобы не в том направлении «работают. И не могут понять с какой целю вводятся эти новшества и считают, что на ровном месте делают резервацию, мешая людям жить.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно о штрафах за выезд из «республик» через РФ и как можно их избежать.