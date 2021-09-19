Общество

Жители «Л/ДНР» столкнулись с неожиданным «сюрпризом» в Ростове: люди получили особый документ

По рассказам одного из «избирателей» в Ростовской области всех приехавших на избирательные участки ждал «сюрприз».

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Об этой информации сообщили росСМИ, передает Ura-inform.

Он сообщил что всем, кто приехал из «ДНР» И «ЛНР» на голосование в Ростовскую область, начали выдачу российских паспортов непосредственно возле избирательного участка. Мужчине эта инициатива пришлась по душе и он обрадовался тому что сможет проголосовать.

Как сообщается из данных журналистов на семнадцатое сентября паспорт гражданина России уже получили, по предварительным данным, около четырёхсот жителей «республик» Донбасса. И сразу после получения документа их массово везли на избирательные участки в Ростовскую область.

Ранее сообщалось что по данным на июль 2021 года российское гражданство получено уже более 600 000 жителей «республик».



Напомним, ранее сообщалось, Стало известно о новых планах России по отсечению украинских территорий: Тука поделился своими предположениями.

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