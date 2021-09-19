Политика

Соединённые Штаты Америки обратились к России из-за ситуации на Донбассе

Государственный департамент США сделал важное заявление для РФ.

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Об этой информации говорится в Заявлении Госдепа США , передает Ura-inform.

В обращении Госдепа говорится о том, что они «глубоко сожалеют» о принятом Российской Федерацией решении не пролонгировать мандат миссии независимых наблюдателей ОБСЕ на КПП «Гуково» и «Донецк» на граничащих с Украиной территориях.

«США выражают глубокое сожаление о решении РФ. Несогласие России в продлении мандата вызывает обеспокоенность, а также это служит её отказом исполнять свои международные обязанности и предметно коммуницировать с Украиной»-, говорится в заявлении.

Государственный департамент США решили ещё раз призвать Российскую Федерацию к пересмотру и разрешению продления мандата миссии наблюдателей на прифронтовых территориях. И ещё раз призвали Россию к прекращению агрессии по отношению к Украине и призвали посодействовать в разрешении военных действий на Донбассе.

На недавнем заседании ОБСЕ представитель РФ Александр Лукашевич сказал, что Россия считает, что продолжать мандат миссии нецелесообразно после её окончания тридцатого сентября 2021 года. И настоял на том, что это окончательное решение и пересматриваться данное решение не будет.



Напомним, ранее сообщалось, Команда Байдена выдвинула Украине новое жёсткое требование: представители выступили с заявлением.

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