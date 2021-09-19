Политика

Стало известно о новых планах России по отсечению украинских территорий: Тука поделился своими предположениями

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука озвучил свои предположения касательно планов страны-агрессора.

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Об этой информации сообщил Obozrevatel.COM,  передает Ura-inform.

Он полагает что Россия строит планы чтобы отсечь Украину от Черного и Азовского морей. Так они хотят воплотить в реальность свой замысел по восстановлению границ Российской империи, считает экс-чиновник.

Об этом факте говорят и постоянные сообщения о воссоединении империи в прежних границах, которые используются в пропагандистских телевизионных эфирах, отметил Тука.

«Эта риторика используется на телеканалах на протяжении всех лет военного конфликта, и становится ясно что речь идёт не об отсутствии или наличия морских акваторий. А о якобы историческом воссоединении земель, которое они назвали в своем окружении «историческая Новороссия», -заявил политик.

Также он считает, что эти два моря большого экономического, геополитического и стратегического значения не имеют, если учитывать возможность новейших вооружений, какие сейчас есть в арсенале по всему миру.



Напомним, ранее сообщалось, Гармаш озвучил два условия, при которых Кремль может признать «Л/ДНР»

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