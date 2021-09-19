Культура

Раскрыт секрет Натальи Королёвой, даже муж и мать певицы не догадывались о нём (фото)

Певица Наталья Королёва рассказала о секрете, который ошарашил не только поклонников, но и родных артистки.

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Об этой информации сообщили Segodnya.UA, передает Ura-inform.

Со слов Королёвой речь идёт о её дочери от иного мужчины. Её давний друг-гей попросил стать донором генетического материала для суррогатного материнства. Сейчас девочке уже 2 годика, и она проживает с отцом в Соединённых Штатах Америки.

Муж певицы Сергей Глушко был ошеломлен такой новостью о внебрачной дочери, но позже он даже обрадовался.

Как оказалось, ранее Глушко уже видел голубоглазую дочурку Королёвой на пляже в США, когда певица знакомилась с дочерью. Но он даже не мог представить, что та девчушка, которую его жена держала на руках может оказаться её дочкой.

Мать Натальи Королёвой тоже не подозревала о внучке и после таких откровений ей даже стало плохо. Королёва также хочет познакомить дочь со старшим сыном Архипом.


Напомним, ранее сообщалось, В роскошном саду Софии Ротару под Киевом засняли «белокурую малышку»: уникальные фото.

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