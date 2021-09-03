Общество

В ОРДО убрали известный всем блокпост: что произошло

Все из-за ситуации с экологией

Время чтения: 43 Секунд

Практически всем жителям регионов Донецкой области, которые временно неподконтрольны Украине, был известен блокпост НВФ «ДНР» на въезде в Новоазовский район. Однако теперь его там нет.

Боевики решили его убрать. О причине таких действий НВФ рассказал так называемый «зампредседателя СП ДНР» Владислав Русанов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Известно, что в начале лета жители ОРДО могли въезжать на территорию района только по специальным пропускам. Русанов рассказал, что свободный въезд на эту территорию якобы мог бы привести эту часть ОРДО к экологической катастрофе. При этом теперь ситуация изменилась и блокпост убрали.

«Если бы летом весь север ДНР снялся бы и поехал отдыхать к морю, мы просто получили бы мощную экологическую катастрофу. Электроснабжение, водоснабжение и канализация, не рассчитанная на такое количество потребителей, легла бы всерьез и надолго», — заявил Русанов.

Ранее мы сообщали, что у жителей ОРДЛО изымают украинские паспорта.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Первый снег: синоптики рассказали, к чему готовиться украинцам

Первый снег прогнозируют уже во второй половине октября

Жителям ОРДО придумали новое странное задание: что произошло на этот раз

Готовятся к выборам в России

У жителей ОРДЛО изымают украинские паспорта

Если кто-то из НВФ не получит паспорт гражданина РФ, то будет уволен из рядов 1 АК

Население ОРДЛО пугают войной с талибами

Под видом беженцев они могут попасть на территорию любых стран

В ОРДЛО заявили о возвращении ранее выехавших жителей

Жители Донбасса, выехавшие из родных городов и сел из-за боевых действий, якобы возвращаются назад

«Мэр» оккупированной Макеевки обратился к жителям ОРДО со странной просьбой: подробности

Как известно, на территории «Л/ДНР» часто отличаются скандальными заявлениями по отношению к Украине и даже к жителям захваченных территорий. На сей раз «мэр» Макеевки Сергей Голощапов от сепаратистских «властей» решил предупредить жителей города насчет заработков в Российской Федерации.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap