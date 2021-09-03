В ОРДО убрали известный всем блокпост: что произошло

Все из-за ситуации с экологией

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Практически всем жителям регионов Донецкой области, которые временно неподконтрольны Украине, был известен блокпост НВФ «ДНР» на въезде в Новоазовский район. Однако теперь его там нет.

Боевики решили его убрать. О причине таких действий НВФ рассказал так называемый «зампредседателя СП ДНР» Владислав Русанов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Известно, что в начале лета жители ОРДО могли въезжать на территорию района только по специальным пропускам. Русанов рассказал, что свободный въезд на эту территорию якобы мог бы привести эту часть ОРДО к экологической катастрофе. При этом теперь ситуация изменилась и блокпост убрали.

«Если бы летом весь север ДНР снялся бы и поехал отдыхать к морю, мы просто получили бы мощную экологическую катастрофу. Электроснабжение, водоснабжение и канализация, не рассчитанная на такое количество потребителей, легла бы всерьез и надолго», — заявил Русанов.

Ранее мы сообщали, что у жителей ОРДЛО изымают украинские паспорта.