Apple готовит приятный сюрприз для пользователей

Речь о новой прошивке

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Apple планирует сделать то, что еще не делала. Мы впервые станем свидетелями обновления iOS X.8. На телефонах с логотипом укушенного яблока можно будет обновить программное обеспечение до версии 14.8.

Предыдущая версия системы заканчивалась X.7, более ранняя версия заканчивалась X.5. Последнее обновление iOS 10 было 10.3. Здесь есть закономерность: с каждым новым программным обеспечением Apple выпускает все больше и больше версий. Поэтому неудивительно, что производитель наконец-то выпустил обновление для iOS 14.8. Хотя ожидалось, что следующее обновление представит iOS 15. Тем более, что оно уже находится на поздней стадии тестирования, пишет УРА-Информ.

Брендан Шанкс первым откопал эту информацию и опубликовал в Твиттере. Судя по всему, версия 14.8 исправит только мелкие ошибки. Его основная цель будет заключаться в том, чтобы дать пользователям возможность оставаться на iOS 14, даже когда 15 версия уже выйдет. Это означает, что тем владельцам iPhone, которые не хотят переходить на новую систему, не придется этого делать.

Кроме того, iOS 14 продолжит получать обновления даже после выхода новой версии программного обеспечения. Раньше о подобных действиях со стороны Apple не было слышно.

Ранее мы сообщали, что Apple отремонтирует проблемные iPhone бесплатно.