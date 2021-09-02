Общество

У жителей ОРДЛО изымают украинские паспорта

Если кто-то из НВФ не получит паспорт гражданина РФ, то будет уволен из рядов 1 АК

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С апреля 2021 года на территории ОРДЛО начала действовать жесткая директива Кремля об изъятию украинских паспортов у жителей неподконтрольных Украине территорий. Об этом сообщает Телеграмм-канал «Вольнодумец», передает УРА-Информ.

«Ответственность за это возложена на руководство подразделений. Командование подразделений 1 АК уже активно начало эту работу. В 1 омсбр до личного состава довели требование „завершить кампанию по приобретению личным составом российского гражданства в кратчайшие сроки“. При этом, высказали предупреждение, что „если кто-то из НВФ не получит паспорт гражданина РФ, то будет уволен из рядов 1 АК“», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что ранее при получении паспорта РФ, жители ОРДЛО могли оставить себе украинский паспорт.

«Следующим этапом изъятия украинских паспортов будут подразделения „МВД“, „МЧС“ и „МГБ“. А на завершающем этапе сбор украинских паспортов будет у работников „бюджетных“ организаций „ДНР“», — отмечает паблик.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» уже не раз ходили слухи о том, что местных жителей заставляют получить российские паспорта. Ситуация получила свое подтверждение

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