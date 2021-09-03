Политика

Резников о завершении войны на Донбассе: к чему нужно быть готовой Украине

Вице-премьер министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников поделился своим прогнозом к чему должна готовиться Украина если РФ покинет Донбасс.

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Об этой информации сообщила Obozrevatel.COM.  передает «Ura-inform».

Министр уверяет, что России очень дорого обходится Донбасс. По его словам, ежегодно она расходует около $5 млрд, а за все годы конфликта если подсчитать, выходит солидная сумма.

«Хоть для державы-бензоколонки это вроде бы и не такие большие суммы, но и нельзя сказать, что малые. Российские люди сильно практичные»,

-сказал Резников.

По мнению политика, если Россия начнёт осознавать насколько затратными ей обходятся оккупированные территории, то она покинет Донбасс. И тогда Украине придётся готовиться к тому, что на данные территории будут введены международные миротворческие миссии. Как считает, вице-премьер, что при выведении своих войск с Донбасса Россия захочет и сохранить своё лицо. Не исключено что они будут предлагать какие-то форматы. Поэтому, дополняет политик, Украине нужны миротворцы, которые смогут обеспечить переходной период. Без этого российская армия не захочет выйти с наших территорий, подчеркнул Резников

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