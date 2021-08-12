Общество

«Планируют держать жителей в полной изоляции»: в СЦКК озвучили тактику НВФ «ЛДНР»

НВФ ведут обстрелы населенных пунктов в вечернее и ночное время суток

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Командование незаконных вооруженных формирований на оккупированном украинском Донбассе развернуло масштабную пропагандистскую и дезинформационную кампанию против воинов украинской армии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу украинской стороны СЦКК.

«Одна из целей этой кампании — оправдать фактический запрет для жителей временно оккупированных территорий пересечения контрольных пунктов въезда-выезда и посещения территории Украины, где действует украинская власть. Марионеточная оккупационная власть так называемых народных республик планирует держать жителей временно оккупированных территорий в полной изоляции», — отметили там.

Полноценный пропуск граждан, уже более года, осуществляется только в «Станице Луганской». На остальных КПВВ боевики блокируют работу.

Помимо этого, пророссийские боевики обстреливают территории Донбасса в ночное время, когда крайне невелика вероятность фиксации нарушений со стороны СММ ОБСЕ.

«Подчеркиваем, что такие грязные пропагандистские схемы, сочетание различных инструментов ведения гибридной войны вооруженными формированиями РФ на территории Украины не являются новыми для украинской стороны. Такие кампании имеют шаблонный характер и систематически проводятся оккупантами», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на оккупированной РФ части Донбасса через определенное время будут жить только граждане России. 

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