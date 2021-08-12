Общество

Кто будет жить на Донбассе: в РФ дали комментарии

У России в вопросе Донбасса «развязаны руки»

Время чтения: 39 Секунд

На оккупированной РФ части Донбасса через определенное время будут жить только граждане России. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передает УРА-Информ.

«У России, по большому счету, и так руки развязаны. Она захотела начать выдавать паспорта — и начала. И ничего. А паспортизация населения Донбасса — это значительно более серьезный подход, чем отправка туда десятка танков или поддержка их боеспособности корпусов», — отметил он.

Ищенко также заявил, что все и так понимают, что на Донбассе в скором времени будут жить только граждане РФ.

«Пусть это произойдет не через год, не через два и, может быть, даже не через пять, но государства мыслят столетиями», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на переговорах по вопросам оккупированного Донбасса РФ продолжает блокировать один из важнейших аспектов, — вопрос обмена пленными. В Кремле согласны на обмен лишь в двух случаях. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

«Планируют держать жителей в полной изоляции»: в СЦКК озвучили тактику НВФ «ЛДНР»

НВФ ведут обстрелы населенных пунктов в вечернее и ночное время суток

Пандемия COVID-19: в Украине удерживается стабильный рост новых случаев заражения

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

В ТКГ объяснили, при каких условиях РФ согласиться на обмен пленными

Только в двух случаях РФ идет на такой обмен

Протасевич причастен к убийствам на Донбассе: в ОРДЛО «нашли доказательства»

Полученные от Протасевича «признательные показания» якобы позволили «значительно продвинуться в расследовании ранее возбужденного уголовного дела»

В «ДНР» раскрыли правду о новом «гумконвое» из России

Сообщают о различных медицинских средствах

В больницах «ДНР» не хватает мест: людей выписывают домой

Ситуация с коронавирусом ухудшается

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap