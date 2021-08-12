Кто будет жить на Донбассе: в РФ дали комментарии

У России в вопросе Донбасса «развязаны руки»

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На оккупированной РФ части Донбасса через определенное время будут жить только граждане России. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передает УРА-Информ.

«У России, по большому счету, и так руки развязаны. Она захотела начать выдавать паспорта — и начала. И ничего. А паспортизация населения Донбасса — это значительно более серьезный подход, чем отправка туда десятка танков или поддержка их боеспособности корпусов», — отметил он.

Ищенко также заявил, что все и так понимают, что на Донбассе в скором времени будут жить только граждане РФ.

«Пусть это произойдет не через год, не через два и, может быть, даже не через пять, но государства мыслят столетиями», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на переговорах по вопросам оккупированного Донбасса РФ продолжает блокировать один из важнейших аспектов, — вопрос обмена пленными. В Кремле согласны на обмен лишь в двух случаях.