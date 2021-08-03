Жители «ДНР» продолжают мучиться на КПВВ «Еленовка»: что происходит

Людей, которые проходят КПВВ, называют «героями»

Время чтения: 45 Секунд

Так называемые «власти» ОРДО делают все возможное, чтобы усложнить местным жителям переход в единственном работающем пункте в направлении Украины. Статистика указывает на то, что пересечь границу в этом месте за день удается максимум нескольким сотням человек.

Так по данным так называемого «МЧС ДНР», 30 июля на территорию Украины из «республики» выпущено 37 транспортных средств, 267 человек. Этих людей, можно назвать фактически «героями», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Вначале им нужно подавать заявки так называемый штаб, само существование которого абсолютно бессмысленно, так как он не выполняет декларируемое предназначение – «защищать от коронавируса». Единственная реальная задача «штаба» — максимально усложнить гражданам переход через «Еленовку», — пишет паблик.

Также отмечается, что на КПВВ действует максимально долгий пропуск — люди вынуждены стоять часами на жаре. Также там только общая очередь — даже с маленькими детьми нужно ждать на общих основаниях. Людям негде спрятаться от жары или дождя.

Ранее мы сообщали, что практически вся молодежь хочет покинуть ОРДО.