Общество

Инфекции у привитых от ковида: новые результаты исследований

Интересные данные итальянских ученых

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Как действуют вакцины против COVID-19? У вакцинированных людей коронавирус SARS-CoV-2 остановится только на несколько дней в носу и носоглотке, установили итальянские ученые.

Об исследовании сообщает итальянская газета Corriere della Sera, которая цитирует профессора Франко Локателли, координатора научно-технического консультативного комитета. Он заявил: «Ограниченный процент полностью иммунизированных людей может заразиться, почти всегда без развития болезни или заразности». Как он отметил, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, что такое так называемый вирусная нагрузка в дыхательных путях вакцинированных и инфицированных, пишет УРА-Информ.

Этот вопрос, как отмечает журнал, широко обсуждался после того, как американские эксперты предупредили, что вакцинированные люди, инфицированные вариантом Delta, могут передавать вирус, и что его нагрузка, вероятно, будет одинаковой, независимо от того, вакцинированы вы или нет.

В больнице Бамбино Джезу в Риме продолжаются исследования редких случаев коронавируса у полностью вакцинированных людей. Выяснилось, что из 2900 человек 40, или 1,5 процента, заразились после двух доз.

— Мы наблюдаем, что у этих людей присутствие вируса ограничено носом и носоглоткой, в то время как их легкие свободны от него, — пояснил руководитель отделения микробиологии и вирусологии больницы Карло Федерико.

Ранее мы сообщали, что почти половина американцев уже вакцинирована от COVID-19.

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