Практически вся молодежь хочет покинуть ОРДО: новые данные

Почти 90 процентов молодежи хочет покинуть «республику»

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Весьма неожиданно представители местной «власти» так называемой «ДНР» поделилась неблагоприятной для себя статистикой. Это при том, что в последнее время в ОРДО не публикуется вообще никакая статистика, она под запретом.

«Председатель общественной палаты» Александр Кофман рассказал, почему молодежь в «ДНР» не готова бороться с жизненными трудностями в «республике» и стремится покинуть ОРДО, получив дипломы об образовании. В отличие, например, от молодежи в Южной Осетии, которая не желает покидать родные края, несмотря на то, что жизнь там, по словам Кофмана, «намного суровее», пишет УРА-Инфрм со ссылкой на Донбасский кейс.

«Из «ДНР» 87% молодежи по получению диплома российского образца не связывают свою судьбу с «республикой»», — заявил Кофман.

Источник добавляет, что молодые люди готовы ехать не только в Россию, но и также в Украину. В тоже время непонятно, кто эти 13 процентов, кто готов остаться в «ДНР». Вполне возможно, что это дети местных «чиновников».

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО введут документ о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом.