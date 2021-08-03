Украина готовится к новому локдауну: что известно

Александр Качура после ситуации

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Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине снова могут ввести локдаун. Об этом рассказал народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

Он отметил, что карантинные ограничения будут локальными. Их могут ввести или в конце лета или в начале сентября. Качура отметил, что такая информация была представлена из аналитической информации, которой он располагает, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

В тоже время народны депутат добавил, что Украине придется жить в таком режиме на протяжении нескольких лет. Качура считает, что необходимость вводить локдауны уйдет, когда украинцы будут соблюдать элементарные правила поведения во время пандемии.

«Все зависит от нас, на самом деле», – отметил депутат.

В тоже время народный депутат не рассказал, какие именно ограничения могут ввести в Украине уже в ближайшее время и будут ли они касаться тех, кто уже полностью вакцинировался.

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