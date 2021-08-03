Общество

Сразу несколько стран аннулируют контракты по российской вакцине — политолог

Дмитрий Некрасов о ситуации со Спутником

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Российская Федерация провалилась с вакцинами против коронавирусной инфекции. Несмотря на помпезность заявлений все итоге обернулось провалом. Такое заявление сделал российский политолог и бизнесмен Дмитрий Некрасов.

На своей странице в одной из социальных сетей политолог написал, что российская власть рекламировала свою вакцину, как лучшую в мире, но в итоге теперь все поставки сорвались. Он опубликовал статистику по поводу ситуации с поставками «Спутника» в различные страны, пишет УРА-Информ.

«Гана получила только 20 тысяч доз из 3,4 млн, Ангола — 40 тысяч из 12 млн, Гватемала — 160 тысяч доз из оплаченных 8 млн, Боливия — 1,3 млн из 5,2 миллиона, обещанных к концу мая. Аргентина недополучила от графика 5,5 млн доз первого компонента и более 13 млн — второго. И так далее. Сразу несколько стран пересматривают/аннулируют контракты по «Спутнику» — заявил эксперт.

Также Некрасов отметил, что Россия уступает по темпам вакцинации даже среднестатистическим странам.

Ранее мы сообщали, что Украина готовится к новому локдауну.

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