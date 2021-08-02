Общество

Почти половина американцев уже вакцинирована от COVID-19

В общей сложности более 163 миллионов человек были полностью вакцинированы

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Директор по эпидемиологическим данным в Белом доме сказал, что кампания вакцинации в США снова набирает обороты. В общей сложности более 163 миллионов человек были полностью вакцинированы против коронавируса в США, или почти половина населения.

«С новой волной коронавирусных инфекций, особенно варианта Дельта, кампания вакцинации в США снова набирает обороты », — сказал в воскресенье Сайрус Шахпар, директор по эпидемическим данным в Белом доме, пишет УРА-Информ со ссылкой на АР.

По словам Шахпара, в воскресенье от коронавируса были вакцинированы 816 тысяч человек, в том числе 517 тысяч — впервые. «Это намного больше, чем накануне», — сказал представитель Белого дома. В субботу вакцину получили более 700 000 человек, что на 77 процентов больше, чем неделей ранее. В пятницу этот рост по сравнению с предыдущей неделей составил 43%.

В апреле, пиковом месяце кампании, в США проводилось в среднем около 3 миллионов прививок в день. Позже, особенно в июне, вакцинация значительно замедлилась.

Ранее мы сообщали о росте инфекций в Китае.

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