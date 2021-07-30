Пожары в Турции: эксперт рассказал угрожают ли они туристам

Павел Григораш рассказал о ситуации

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О пожарах в Турции начали вещать все украинские телеканалы и информационные агентства. Украинские туристы, у которых запланирован там отдых в ближайшее время начали нервничать.

О ситуации рассказал исполнительный директор Украинской ассоциации турагентств Павел Григораш. Он отметил, что никакой угрозы для отдыха в Турции нет. Он отметил, что не нужно верить слухам, ведь ни преувеличены, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Да, пожары есть, они серьезные, но они не угрожают нашим туристам. Есть отдельные случаи, когда наших туристов действительно переселяли в другие отели, но в большинстве случаев либо эвакуировали временно на пляж, либо даже вывозили на лодках на бесплатную морскую прогулку, и потом возвращали назад», — сказал он.

Также он сообщил, что по его информации все аэропорты в Турции принимают украинских туристов, никаких проблем с этим нет.

Ранее мы сообщали, что Италия также открылась для украинских туристов. Однако сначала нужно предоставить негативный тест на коронавирус, по прилету отсидеть на самоизоляции пять дней, а потом снова сдать тест на ковид.