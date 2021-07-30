Рост инфекций в Китае: власти утверждают, что все из-за самолета из России

Инфекций стало больше, чем на рубеже мая и июня

Время чтения: 45 Секунд

Китай столкнулся с самой большой за многие месяцы волной коронавирусной инфекции. Более 200 случаев связаны со вспышкой опасного варианта Дельта, обнаруженного в аэропорту Нанкина. В пятницу власти заявили, что источником заражения стал самолет из России.

Инфекций стало больше, чем на рубеже мая и июня, когда в провинции Гуандун на юге Китая появилась небольшая вспышка Дельты. Географический диапазон новой волны также больше, чем тогда, пишет УРА-Информ.

Большинство инфекций обнаруживается в столице Нанкина Цзянсу, но вирус уже распространился по крайней мере на пять других регионов, включая Пекин. Популярная туристическая достопримечательность в Хунани, которую посещают миллионы китайцев со всей страны, также считается рассадником инфекции.

Представители здравоохранения Нанкина объявили в пятницу, что источником инфекции были сотрудники и уборщицы аэропорта. Сообщается, что они заразились вариантом Delta во время чистки салона самолета, прибывшего из России 10 июля. Несоблюдение правил техники безопасности было определено как вероятная причина.

Ранее мы сообщали, что COVID-19 вызывает деменцию.