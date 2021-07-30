Италия открывает границы для украинских туристов: какие условия

Италия одна не из многих, которая открылась для украинцев, но продолжает требовать самоизоляции

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Италия стала очередной страной, которая открыла свои границы для украинских туристов. В период мировой пандемии действуют некоторые ограничения, поэтому есть условия, при которых можно попасть в эту страну.

Италия одна не из многих, которая открылась для украинцев, но продолжает требовать самоизоляции. После прибытия нужно будет отсидеть пять дней, пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

«Италия с 31 июля восстанавливает безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: пять дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии», – отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что Украина с 31 июля включена в перечень стран категории D, что предусматривает предоставление возможности посещать территорию Итальянской Республики с любой целью, в том числе туризма.

Стоит отметить, что кроме самоизоляции украинцы должны также иметь справку об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, который должен быть сделан как минимум за 72 часа до приезда; заполнить онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке https://app.euplf.eu/. После пяти дни самоизоляции нужно снова сдать тест.

Ранее мы сообщали, что COVID-19 вызывает деменцию.