Украинец Романчук с лучшим временем прошел в финал на ОИ-2020

Сергей Фролов также в финале

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Украинские пловцы продолжают показывать хорошие результаты на Олимпийских играх в Токио. Так на дистанции 1500 метров вольным стилем в финал вышли сразу два представителя Украины.

Михаил Романчук сумел не только выиграть свой заплыв, но и также показал лучший результат среди всех участников предварительных заплывов. Его результат — 14.45,99. Роберт Финке, который показал второй результат, проиграл украинцу чуть более секунды, пишет УРА-Информ.

Также в финальный заплыв попал и другой представитель Украины Сергей Фролов. Он в своем заплыве был только третьим, но его результата 14.51,83 хватило, чтобы выйти в финальный раунд с шестого места.

Финал в этой дисциплине состоится рано утром первого августа, в воскресенье.

В тоже время в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем пробился 19-летний украинец Владислав Бухов. Он преодолел дистанцию за 21,73 секунды. Это 5-й результат среди всех участников квалификации в 10 заплывах и его личный рекорд. В полуфинал вышло 16 лучших спортсменов по итогам предварительных соревнований.

Напомним, что ранее Михаил Романчук завоевал бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем.