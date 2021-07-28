Пандемия COVID-19: в Украине растет количество новых заболевших

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

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По состоянию на 28 июля на территории Украины зафиксировано 717 новых случаев пневмонии нового поколения COVID-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Известно, что заболели 36 детей и 97 медицинских работников.

Также за прошедшие сутки были доставлены в медучреждения 507 человек, скончались — 15 человек, а выздоровели — 459 граждан.

За прошедший день было проведено 46 244 тестирований (в частности методом ПЦР —

20 673, методом ИФА — 8592). Помимо этого, было проведено 16 979 исследований экспресс-тестами.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО наконец-то после очень длительной паузы должны завезти новую партию вакцины от коронавирусной инфекции. 28 июля в «ДНР» ожидается поставка вакцины под названием «Спутник Лайт» из Российской Федерации.