Общество

В ОРДЛО поступит партия российской вакцины от коронавируса: но есть проблема

Ожидается прибытие 86 тысяч доз

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В ОРДЛО наконец-то после очень длительной паузы должны завезти новую партию вакцины от коронавирусной инфекции. 28 июля в «ДНР» ожидается поставка вакцины под названием «Спутник Лайт» из Российской Федерации.

Ожидается прибытие 86 тысяч доз. Также обещают будущие поставки, правда, с оговоркой: если будет спрос, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

Стоит отметить, что ни одна из них так и не прошла необходимую фазу III испытаний. Также производственных мощностей для производства катастрофически не хватает.

«Источник добавляет, что примерно половины привитых, по результатам исследований, не было зафиксировано должного числа антител в организме, то есть, они не получили необходимой защиты от COVID-19. Причем дело, судя по всему, даже не в эффективности вакцин, а просто…в целях экономии в вакцины «не докладывали» действующего вещества, в результате чего объёмы ее производства можно было увеличить, правда, за счет качества», пишет паблик.

Судя по официальным данным, «Спутник лайт» по своей формуле по сути является первым и единственным компонентом «Спутника V», в связи с чем является менее эффективным, чем двухкомпонентная вакцина.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО решили больше не публиковать статистику по коронавирусу.

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