Общество

Гиркин признал, что в корпусах «ДНР и ЛНР» служат граждане РФ

Представителя НВФ возмутило, что украинцы «оценивают» своих военнослужащих в 5 раз дороже

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Бывший командир незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе Игорь Гиркин признал, что в «корпусах ДНР и ЛНР» служат российские граждане, а «пособие» им выплачивает Кремль. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

Украинцы оценивают своих военнослужащих в пять раз дороже, чем власти РФ оценивают риск российских граждан, которые служат в „корпусах“ „ДНР и ЛНР“»

«Справочно: оклад рядового „корпусов народной милиции“ — 16 500 рублей. Как собираются побеждать врага, если каждому солдату наглядно видна разница между окладом украинского военного, и „пособием“ защитника русского народа?», — пишет Гиркин.

Ранее сообщалось, что сторонники «ЛДНР» снова начали заявлять о том, что на Донбассе в ближайшее время стоит ожидать полномасштабных военных действий. Такие заявление делались весной, но ничего в итоге не произошло, теперь началась новая волна.

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