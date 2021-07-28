В правительстве подготовили законопроект о переходном периоде Донбасса и Крыма

Данный документ оговаривает обеспечение деоккупации и безопасной реинтеграции

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Правительство Украины подготовило законопроект о переходном периоде на Донбассе, а также в Крыму. Осенью законопроект планируют направить в Верховную Раду Украины на рассмотрение. Об этом заявляет вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает УРА-Информ.

Данный документ оговаривает обеспечение деоккупации и безопасной реинтеграции временно оккупированных украинских территорий.

«На сегодняшний день мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве и после утверждения правительством он будет направлен, соответственно в Верховную Раду Украины для рассмотрения, — сказал Резников в ходе обсуждения законопроекта в рамках «Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», — добавил он.

Ранее сообщалось, что по сообщению члена «Крымской платформы» Мустафы Джемилева, представлять США на инициативном саммите «Крымской платформы» будет министр транспорта США Питер Буттиджедж.