В Луганске новая проблема: на что жалуются местные жители

А тарифы то недавно только подняли

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Жители Луганска жалуются на очередную проблему в городе. Ситуация с вывозом мусора никак не меняется.

Несмотря на повышение тарифов на вывоз твердых бытовых отходов, В Луганске повсеместно можно встретить зловонные кучи мусора. Раньше ситуация была более-менее стабильной, но в последнее время мусор копится по нескольку недель, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Еще 10 дней назад в «администрации» города заявили, что сломались несколько единиц техники КП «Луганский центр утилизации отходов». Они обслуживают полигон твердых бытовых отходов. Однако несмотря на то, что прошло почти две недели, ситуация не меняется.

«Ηа Тeльмана муcop забиpают пo пятницaм и в пpoшлую пятницу мусop нe зaбpaли, по улицaм ужaсныe кучи муcoрa, coбaки и кoты мeшки рaзpывaют и paстягивaют мусоp по сторoнам. Чтo прoиcхoдит в гoрoдe c вывoзoм мусopа????!!! Бoльшoй вoпpoс!» — пишет местная жительница

«На квартале Дружбы мусор не забирают уже 2 или 3 неделю. Вонь стоит ужасная, днем вообще невозможно рядом пройти. «Приятный запах» не только в нос режет, но и глаза. За что мы платим деньги и за что поднимают цены???» — отмечает участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что жителей ОРДО призывают не ехать через КПП «Успенка».