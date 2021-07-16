Пандемия COVID-19: Киев лидирует по количеству новых заражений

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболели — 2 243 605 человек

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По состоянию на утро 16 июля на территории Украины зафиксированы 737 новых случаев заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Как известно, за минувшие сутки в медицинские учреждения были доставлены 422 пациента, а скончались — 17 человек. При этом, побороли недуг — 616 жителей государства.

В ведомстве подчеркнули, что всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболели — 2 243 605 человек, побороли недуг — 2 180 281 жителей Украины, а скончались — 52 702 украинцев.

При этом, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Киеве (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

Ранее сообщалось, что жители ОРДО сообщили о том, что в конце июня на территорию ОРДЛО прибыла большая группа врачей из Российской Федерации.