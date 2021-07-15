Жителей ОРДО призывают не ехать через КПП «Успенка»: там ад

Ситуация тяжелая из-за жары

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На границе ОРДО и России КПП «Успенка» на протяжении нескольких дней большие очереди. Люди там стоять часами, чтобы пересечь границу. Учитывая, какая сейчас температура воздуха и погода за окном, пересечение КПП превращается в настоящее испытание.

Очевидцы в социальных сетях сообщают о том, что сегодня ситуация еще больше ухудшилась и призывают людей ехать через другой КПП, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Кто собирается ехать на Успенку не советую в 5 уже были тут, до сих пор стоим! Очередь заканчивается за мостом. Все печально, с общей очереди заезжает 2 машины, без очереди 33 машины. С детками в очереди стоят, не пропускают. Под открытым солнцем адище. С 5 утра еще не доехали даже до магазинчиков», — пишет очевидец событий.

Другие очевидцы, которые также столкнулись с проблемой признаются, что это ад.

«Успенка ж… па. В обе стороны», — написал местный житель.

«Жесть. уже 8 часов стоим. Прошли паспортный, на нейтралку еще и не заехали», — добавляет очевидец событий.

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