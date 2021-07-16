Трагический баланс жертв наводнения в Германии значительно увеличился

Десятки человек по-прежнему считаются пропавшими без вести

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Общее число погибших от штормов и наводнений, поразивших Германию, возросло как минимум до 81. Несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Канцлер Ангела Меркель предупредила, что «весь размах катастрофы» может быть виден не раньше, чем через несколько дней.

Власти федеральной земли Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии заявили в пятницу, что 50 человек погибли в регионе в результате погодных аномалий. Таким образом, трагический баланс потерь увеличился как минимум до 81, пишет УРА-Информ.

В западной части Германии несколько десятков человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, что вызывает опасения, что окончательное число погибших от штормов будет еще выше.

— Боюсь, что только в ближайшие дни мы увидим весь масштаб катастрофы, — предупредила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг вечером в Вашингтоне, где она находилась с визитом.

После проливных дождей ручьи в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия превратились в бурные реки и нанесли ущерб во многих местах. Отключение электроэнергии парализовало целые регионы. Уровень воды поднялся в Рейне, Рур, Мозель и небольших реках.

Ранее мы сообщали о большом взрыве на чешских химических заводах.