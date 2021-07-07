В РФ снова заявили, где будут голосовать в Госдуму жители ОРДЛО

Существует два варианта развития событий

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Несмотря на то, что выбору в Государственную думу Российской Федерации пройдут уже осенью и их срок приближается, похоже в Кремле никак не могут определиться, как будут голосовать жители ОРДЛО с российскими паспортами.

Член Центризбиркоме РФ Андрей Шутов рассказал, что Центризбирком на данный момент занят вопросом организации голосования жителей «ЛДНР» на ближайших выборах. Однако даже он не сумел прояснить ситуацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Этот вопрос будет урегулирован в особом [порядке]. Мы обязаны обеспечить активное избирательное право всем гражданам нашей страны, где бы они ни находились», — сказал Шутов.

Ранее отмечалось, что желающих принять участие в выборах жителей ОРДЛО с российскими паспортами будут организованно вывозить в Ростовскую область на специальные участки.

В тоже время рассматривается вариант, при котором жители «ЛДНР» смогут проголосовать через портал «Госуслуги».

Ранее мы сообщали, что в ОРЛо существуют проблемы с вывозом мусора.