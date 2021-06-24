В Украине могут сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной: что известно

Ситуация с вакцинацией в Украине находится в плохом состоянии

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Несмотря на то, что в Украине пока стабильная ситуация с коронавирусной инфекцией, в мире развивается вариант Дельта. В некоторых странах ситуация ухудшается. Одним из вариантов борьбы должна стать вакцинация от ковида.

Источник сообщает, что ситуация с вакцинацией в Украине находится в плохом состоянии. Трек с вакцинацией несмотря на смену главы министерства здравоохранения пока является провальной, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что трек вакцинации идёт очень плохо, а министр здравоохранения предлагает сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для бюджетников и работников сферы обслуживания», — пишет паблик.

Также источник добавляет, что идёт очередная волна эпидемии, а украинцы не хотят вакцинироваться, не смотря на предварительную запись в ДИЯ, только каждый 5 приходит на пункт вакцинации.

Ранее мы сообщали, что в Украине официально зарегистрировали случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта».