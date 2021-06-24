Зараженные недавно вернулись из России

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В Украине официально зарегистрировали случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта». Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УРА-Информ.

Новым штаммом коронавирусной инфекции, как сообщил Данилов, инфицированы 66-летняя женщина и 16-летний ребенок. Симптомы нового штамма болезни уже появились в Украине.

«У нас есть четыре лаборатории, которые могут обнаруживать новый штамм, две частные и две государственные, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ», — отметил он.

Ранее сообщалось, что еще в феврале этого года так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин говорил о планах вакцинировать до конца года миллион жителей ОРДО. Уже прошло полгода, и уже очевидно, что амбициозное заявление оказалось ложью.