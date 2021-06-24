Обстрел See Breeze-2021 в Черном море: РФ стремиться сорвать учения

Британцы отрицают обстрел

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Сообщение Российской Федерации об обстреле и вытеснении британского эсминца — классический ход РФ, который направлен на срыв учений See Breeze-2021. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Британцы отрицают обстрел. Согласно их заявлению, российские моряки проводили артиллерийские учения и учебную стрельбу выдали за героическое отражение атаки коварного британского эсминца», — отметил он.

Также Арестович подчеркнул, что Украина взяла правильный курс.

«Для нас и партнеров по безопасности в Черном море, подобные фейковые новости от российских официальных властей указывают на то, курс на повышение этой самой безопасности в союзе с Британией, Турцией и другими странами-партнерами, выбран и реализуется абсолютно правильно», — добавил Арестович.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали цели ХАМАС на палестинской территории. Это второй авиаудар Израиля по сектору Газа с начала этой недели.