Жителей Донецка предупредили о пылевой буре: просят не выходить на улицу

Жителей Донецка настигла еще она беда

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Сегодня, 23 июня, жителей Донецка настигла еще она беда. Город атаковала пылевая буря.

Местные жители в социальных сетях сообщают о том, что буря уже началась и ситуация выглядит угрожающе, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Похоже, в Донецке начинается пылевая буря. Горизонт не видно, стоит серая дымка», — написал местный житель в одной из социальных сетей.

Жители Донецка отмечают, что по возможности лучше не выходить из дома или с работы. Также отмечается, что хорошим вариантом будет одевать маску в такой ситуации, чтобы избежать проблем.

«По всей Макеевке тоже все в дымке», — также пишут местные жители.

Напомним, что пылевая буря фиксируется не только на востоке Украины, но и также в столице. Вчера Киев атаковала эта буря и застала многих врасплох. Синоптики предупреждают, что ситуация с этим явлением должна закончиться сегодня ночью.

Ранее мы сообщали, что «власти ОРДО» обратились к ОБСЕ с экстренным заявлением.