Политика

Вакцинация в США: цель Байдена не будет достигнута

Придется подождать еще несколько недель

Время чтения: 51 Секунд

Команда COVID-19 в Белом доме признала, что не сможет достичь цели иммунизации от COVID-19 президента США Джо Байдена на уровне не менее 70 процентов взрослых американцев до Дня независимости 4 июля.

В основном это связано со скептицизмом самых молодых взрослых США, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Координатор группы реагирования на Covid-19 Джеффри Зиентс сказал на пресс-конференции, что, несмотря на отсутствие шанса достичь «амбициозной» цели президента Байдена, кампания вакцинации в США до сих пор имела огромный успех. Он добавил, что более 70 процентов американцев старше 30 лет уже получили хотя бы одну дозу вакцины Covid-19, а к 4 июля его получат 70 процентов население старше 27 лет.

Зиентс подчеркнул, что подавляющее большинство наиболее уязвимых граждан США — 85 процентов — смогли пройти вакцинацию люди старше 65 и 75 процентов. По его словам, чтобы достигнуть цели в 70 процентов потребуется «несколько дополнительных недель»,. На данный момент цель Байдена также была достигнута в 16 штатах и ​​округе Колумбия.

Ранее мы сообщали, что в Крыму ввели всеобщую вакцинацию от COVID.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

В России рассказали, когда используют ядерное оружие

Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ

Путин критикует НАТО и обвиняет Запад в конфликте в Украине

Российский президент дал интервью немецкой прессе

Зеленский запланировал досрочные президентские выборы: что он задумал

Хитрый план украинского президента

«Украинская делегация в Минск не поедет», — Кравчук

Проводить переговоры в стране, где правит непризнанный президент, просто невозможно

«Можем взять Горловку и Донецк»: названы причины, почему ВСУ еще не отвоевали украинские территории

ВСУ на 100% готовы защищать украинцев

«Интересы Украины и США сошлись»: стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский

Подготовка визита президента Зеленского к главе США Джо Байдену обсуждается с заместителем госсекретаря США по политическим делам

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap