Вакцинация в США: цель Байдена не будет достигнута

Придется подождать еще несколько недель

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Команда COVID-19 в Белом доме признала, что не сможет достичь цели иммунизации от COVID-19 президента США Джо Байдена на уровне не менее 70 процентов взрослых американцев до Дня независимости 4 июля.

В основном это связано со скептицизмом самых молодых взрослых США, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Координатор группы реагирования на Covid-19 Джеффри Зиентс сказал на пресс-конференции, что, несмотря на отсутствие шанса достичь «амбициозной» цели президента Байдена, кампания вакцинации в США до сих пор имела огромный успех. Он добавил, что более 70 процентов американцев старше 30 лет уже получили хотя бы одну дозу вакцины Covid-19, а к 4 июля его получат 70 процентов население старше 27 лет.

Зиентс подчеркнул, что подавляющее большинство наиболее уязвимых граждан США — 85 процентов — смогли пройти вакцинацию люди старше 65 и 75 процентов. По его словам, чтобы достигнуть цели в 70 процентов потребуется «несколько дополнительных недель»,. На данный момент цель Байдена также была достигнута в 16 штатах и ​​округе Колумбия.

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