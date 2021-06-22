Общество

«Власти ОРДО» обратились к ОБСЕ с экстренным заявлением

Члены НВФ обвинили украинскую сторону в срыве обязательств по гарантиям безопасности

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«Командование» «народной милиции ДНР» обратилось с экстренным заявлением к международным организациям и представителям ОБСЕ из-за ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом пишет УРА-Информ.

«По имеющимся у нас данным, командированием ООС поставлена задача не допустить эвакуации санитарного автомобиля, демонстрация которого станет неопровержимым доказательством спланированного преступления украинских боевиков в нарушении норм гуманитарного права. Таким циничным образом, Украина пытается скрыть доказательства своих преступлений», — отметили в «ДНР».

Также представители незаконных вооруженных формирований потребовали «немедленного вмешательства в происходящее международных организаций и представителей ОБСЕ»

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донбасса жалуются, что в ОРДО страшно даже проявлять свою точку зрения.

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