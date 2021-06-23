Общество

Жители ОРДЛО жалуются на ситуацию на границе «ДНР» и «ЛНР»: что происходит

Работает только один «пункт пропуска»

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Так называемые «власти» «ДНР» и «ЛНР» 18 июня наконец-то открыли «границу» между двумя «республиками». Однако местные жители отмечают, что существуют трудности при попытке выехать из ОРДО в ОРЛО.

Жители ОРДЛО в социальных сетях отмечают, что пункты пропуска в временно неподконтрольном правительству Украине Снежном не работают, и те, кто хочет выехать из ОРДО в ОРЛО должны ехать в подконтрольное НВФ Дебальцево, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Очевидцы заявляют, что людей пропускают только там, и туда направляют всех желающих выехать. В тоже время пользователи социальных сетей добавили, что лучше заранее позвонить дежурному на этом пункте пропуска, чтобы не ехать туда напрасно.

«Звоните в Дебальцево, пусть они разъяснят, почему к ним направляют», — отмечают местные жители.

Жители ОРДО отмечают, что «пограничники ЛДНР» делятся информацией о том, что «может быть в среду откроют все остальные пункты».

Ранее мы сообщали, что «власти ОРДО» обратились к ОБСЕ с экстренным заявлением.

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