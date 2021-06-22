Общество

В военных учениях Sea Breeze-2021 в Украине примет участие рекордное количество стран

В учениях примут участие 32 страны

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В этом году в Украине снова пройдут военные учения Sea Breeze-2021. Эти учения официально считаются украинско-американскими, но каждый год в них принимают участие и другие страны.

Так свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, пишет УРА-Информ.

«Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в совместных украинско-американских и ежегодных учениях Sea Breeze-2021, который начинается на следующей неделе в черноморском регионе. Учения Sea Breeze-2021 повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе», — говорится в сообщении.

Также в американском посольстве отметили, что Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными в истории по количество стран-участниц — 32 страны с 6 континентов. В учениях принимают участие 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Напомним, что Sea Breeze — международные военные учения, которые проводят на территории Украины начиная с 1997 года.

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