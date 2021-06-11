Байден: США передадут 500 миллионов вакцин Pfizer бедным странам

Вакцину передадут в рамках системы COVAX

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Президент США Джо Байден в четверг подтвердил сообщения о том, что его администрация закупит у Pfizer 500 миллионов вакцин против COVID-19 для распространения в бедных странах через систему COVAX.

Поставки вакцин начнутся в августе, о чем объявил Джо Байден. Ожидается, что к концу этого года будет отправлено 200 миллионов доз, а в следующем году — 300 миллионов доз, пишет УРА-Информ.

Помощь более бедным странам с помощью вакцинации была одной из основных тем переговоров между президентом США и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном накануне саммита G7 в Карбис-Бэй, Корнуолл, а также будет обсуждаться в ходе самого саммита.

Байден сказал, что его переговоры с Джонсоном были очень продуктивными, и подтвердил существование «особых отношений» между США и Великобританией.

Во время встречи оба политика подписали «новую Атлантическую хартию», в которой они обязались укреплять сотрудничество между двумя странами в целях построения более мирного и процветающего мира.

Ранее мы сообщали, что Байден не ищет конфликта с Россией.