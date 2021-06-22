Общество

«Люди боятся слово сказать, чтобы в концлагерь не попасть»: дончане рассказали о жизни в ОРДЛО

Люди просто не могут свободно выразить свою точку зрения

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса жалуются, что в ОРДО страшно даже проявлять свою точку зрения. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Если вы считаете что жители Донецка могут свободно выразить свое мнение, о том что им нравится — жду ваше видео с площади Ленина с плакатом „хочу в Украину“, интересно хотя бы минуту успеете простоять? Это был бы смертельный подвиг!» — отмечают дончане.

Обычная попытка проявить украинскую позицию на территории ОРДЛО приравнивается к преступлению.

«Украинскую тематику в свободных „ЛНР“ и „ДНР“ уже давно к фашизму приравняли!» — пишут пользователи.

«После этого вы хотите, чтобы люди свободно могли сказать, что они хотят в Украину? Молчат все, и ждут возле реки, пока проплывет тело врага! И раз они молчат и терпят это, не означает что горят желанием в Россию попасть», — отмечают местные жители.

Ранее сообщалось, что «миграционная служба МВД ЛНР» упростит процедуру оформления СНИЛС, а также регистрацию на Едином портале государственных слуг РФ.

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