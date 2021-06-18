Членам НВФ отказывают в получении российских паспортов: Пушилин назвал причину

Пушилин не будет содействовать членам НВФ в получении паспортов РФ

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«Глава» ОРДО Денис Пушилин заявил, чтопророссийские боевики подают документы на получение паспортов России, однако, получают отказ. Об этом Пушилин заявил, отвечая на вопрос местных журналистов, передает УРА-Информ.

Также он подчеркнул, что не будет содействовать членам НВФ в получении паспортов РФ.

Основной причиной отказа в получении российского гражданства для бывших боевиков является наличие уголовных дел, которые были заведены на них по делам о терроризме и государственной измене.

«Что заводится в Украине, никак не связано с нашими „правоохранительными органами“. Трудно найти в нашем „правительстве“ людей, против кого не заведены дела. Это никак не соотносится», — уверяет он.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые прожиивают, на временно оккупированных территориях восточной Украины, уже получили около 584 тысячи паспортов России.