Омбудсмен объяснила, почему жители ОРДЛО получают паспорта РФ

Люди, чтобы выжить, берут эти паспорта

Время чтения: 58 Секунд

Украинцы, которые прожиивают, на временно оккупированных территориях восточной Украины, уже получили около 584 тысячи паспортов России. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УРА-Информ.

«Почему человек берет этот российский „аусвайс“ — чтобы была возможность получить какие-то дополнительные выплаты, полечиться, потому что если человек не имеет такого „паспорта“, тогда не оказывают медицинского лечения. Человек не может купить лекарства или получить их бесплатно. Еще это касается тех людей, которые работают или учителями в школе, или врачами в медучреждениях. Если они не получают такие паспорта, тогда они лишаются вообще работы. Поэтому люди, чтобы выжить, берут эти паспорта», — отметила она.

В РФ также полным ходом идет подготовка к выборам в Госдуму.

«И они думают, что там будет тоже что-то вроде избирательного округа, и граждане Украины, которые получат эти „аусвайсы“, пойдут голосовать. И мы знаем, что их сейчас заставляют регистрироваться на сайте избирательном, чтобы потом проголосовали за российские власти», — добавила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что сразу семь политических партий могло бы попасть в Верховную Раду если бы выборы состоялись в ближайшее время. Такие данные можно увидеть согласно результату опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 27 мая — 1 июня.