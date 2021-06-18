«Интересы Украины и США сошлись»: стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский

Подготовка визита президента Зеленского к главе США Джо Байдену обсуждается с заместителем госсекретаря США по политическим делам

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Главным вопросом визита шестого президента украинского государства Владимира Зеленского в Белый дом станет включение Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта на оккупированном Донбассе. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире канала «1+1», передает УРА-Информ.

Подготовка визита президента Зеленского к главе США Джо Байдену обсуждается с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.

«Американская сторона хочет видеть не церемониальный визит, а визит, который принесет конкретный результат. Это полностью совпадает с нашим видением и мы уже работаем над его реализацией», — подчеркнул Кулеба.

Соединенные Штаты Америки, как он отметил, и хотят, и могут быть вовлечены в процесс мирного регулирования.

«Откуда взялась встреча Байдена и Путина? Они поговорили именно в разгар эскалации на украинской границе. Именно в этот момент президент Байден позвонил Путину и сказал ему очень четко, что-то, что он делает на границе — неприемлемо, то, что он делает в Украине — неприемлемо. Что он готов сесть и проговорить эту ситуацию и другие противоречия, которые есть между США и РФ», — отметил Кулеба.

В данной ситуации, как отметил глава украинского МИД, сошлись интересы Украины и США.

«Мы работали с американскими партнерами, чтобы они включились в этот процесс. Мы сейчас вошли в стадию подготовки визита президента. Безусловно, тема дальнейшего вовлечения США в процесс мирного урегулирования будет ключевой во время этого визита. Там будет много других важных тем, но это — тема номер один», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Кремле планируют довести количество жителей, которые находятся на временно оккупированных территориях восточной Украины, с российскими паспортами до миллиона.